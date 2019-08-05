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понедельник, 05 августа 2019 18:40

Путин пугает мир новой гонкой вооружения

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Путин пугает мир новой гонкой вооружения
Президент РФ заявил, что отмена договора с США грозит новой гонкой вооружения. Фото: "Цензор.нет"

Глава РФ Владимир Путин заявил, что ликвидация США договора о ликвидации ракет средней и малой дальности может привести к гонке вооружений.

"По нашему мнению, действия США, которые привели к ликвидации Договора о ракетах средней и малой дальности, неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия. Такой сценарий означает восстановление ничем не сдерживаемой гонки вооружения", - заявил он, передает ТАСС.

Ответственность за риски для мира в мире Путин полностью возложил на США.

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"Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с применением ядерного оружия", - заявил он.

По словам Путина, Москва готова возобновить переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности с Вашингтоном.

Соединенные Штаты 2 августа официально вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который ознаменовал завершение "холодной войны". 2 февраля США прекратили свои обязательства по Договору и начали процесс выхода из него. Вскоре после этого президент России Владимир Путин приостановил обязательства России по договору. РФ отрицали США.

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Дата
05
августа

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