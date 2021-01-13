Путин проведет массовую вакцинацию населения России "Спутником"

Президент РФ Владимир Путин планирует начать массовую вакцинацию населения российским препаратом Sputnik V с 18 января.
Об этом сообщил РБК.
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По словам премьер-министра Михаила Мишустина, российская промышленность превысила плановые объемы выпуска вакцины.
"Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации", - прокомментировал Путин.
Он поручил правительству составить график вакцинации населения.
В России собираются провести испытания вакцины от Covid-19 "Спутник V" на детях и беременных женщинах.
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