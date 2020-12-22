Путин проложил себе путь к пожизненному сенаторству

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве экс-главы государства претендовать на пожизненную квоту сенатора.
Документ одобрили в Совете Федерации, сообщили в MK.
В положении документа говорится, что бывшие президенты России могут становиться пожизненными сенаторами с момента подачи соответствующего заявления в верхнюю палату парламента. Это заявление должно быть подано в течение 3 месяцев после прекращения полномочий.
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Действующий российский президент может назначить на должность пожизненных сенаторов не более 7 человек.
Срок полномочий других сенаторов составляет 6 лет. В сенат не смогут попасть люди с судимостью за тяжкие преступления.
Автором новой редакции закона "О порядке формирования Совета Федерации" стал Путин.
Закон о праве Владимира Путина повторно баллотироваться на пост президента России поддержали в Кабинете министров РФ.
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