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среда, 17 февраля 2021 11:06

Путин прокомментировал блокировку телеканалов своего кума Медведчука

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Путин прокомментировал блокировку телеканалов своего кума Медведчука
Путин считает, что блокирование каналов Медведчука это нарушение свободы слова. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин отреагировал на закрытие телеканалов его кума Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом он говорил на совещании с руководителями фракций Госдумы России, пишет издание "РИА Новости".

"В Украине 3 ведущие телекомпании "прихлопнули" одним росчерком пера - и все мочат. А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу. Ну вот как это можно комментировать?" - заявил Путин.

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По его словам, санкции против телеканалов - это "использование инструментов в политических силах".

"Это проявление двойных стандартов в понимании свободы слова", - прокомментировал он.

Заблокированный телеканал ZIK подает в суд на президента Владимира Зеленского. 12 февраля в Кассационный админсуда в составе ВСУ поступил иск, который оспаривает указ Зеленского в части введения решение СНБО.

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