Путин принялся угрожать американскому кораблю

Президент России Владимир Путин отреагировал на заход в Черное море американского флагманского корабля Mount Whitney.
Сделал это во время совещания по обороне, передает ТАСС.
"Вот и сейчас корабль США зашел в Черное море. Мы можем быстро посмотреть на него в бинокль или в прицел соответствующих систем обороны", - сказал Путин.
Он заявил, что систему воздушно-космической обороны РФ "нужно совершенствовать и дальше".
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Причиной этого назвал "растущую интенсивность авиации НАТО" вблизи России и Черного моря.
В Черное море идет флагманский корабль Шестого флота ВМФ США USS Mount Whitney.
Американское и натовское командование ранее объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях. Целью называли обеспечение безопасности и стабильности в регионе.
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