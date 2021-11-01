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понедельник, 01 ноября 2021 17:21

Путин принялся угрожать американскому кораблю

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Путин принялся угрожать американскому кораблю
Путин отреагировал на корабль США в Черном море. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин отреагировал на заход в Черное море американского флагманского корабля Mount Whitney.

Сделал это во время совещания по обороне, передает ТАСС.

"Вот и сейчас корабль США зашел в Черное море. Мы можем быстро посмотреть на него в бинокль или в прицел соответствующих систем обороны", - сказал Путин.

Он заявил, что систему воздушно-космической обороны РФ "нужно совершенствовать и дальше".

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Причиной этого назвал "растущую интенсивность авиации НАТО" вблизи России и Черного моря.

В Черное море идет флагманский корабль Шестого флота ВМФ США USS Mount Whitney.

Американское и натовское командование ранее объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях. Целью называли обеспечение безопасности и стабильности в регионе.

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