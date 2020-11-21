Путин приказал продолжить эмбарго против Украины и других западных стран

Путин продолжил эмбарго на 2021 год. Фото: Reuters

Российский президент Владимир Путин продлил на 2021 год продовольственное эмбарго в отношении поставок продукции из стран, которые ввели или поддержали санкции против России.

Впервые продовольственное эмбарго ввели 6 августа 2014. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 в санкционный список попали Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина, сообщает "Интерфакс".

Эмбарго с тех пор неоднократно продолжалась. Сначала под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С октября 2017 запретили ввозить живых свиней, субпродукты и жир животных, животное масло.

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Санкционную продукцию в России уничтожают.

Нижняя палата Конгресса США приняла резолюцию, осуждающую отравление российского оппозиционера Алексея Навального боевым веществом из группы "Новичок". И предлагает ввести новые санкции против РФ за нарушения договоренностей по химическому оружию.