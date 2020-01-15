Путин предложил нового премьер-министра

Путин предложил кандидатуру Мишустина на должность нового премьера. Фото: vkonlint

Новым премьер-министром России может стать глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Госдуму, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять пост главы правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - говорится в заявлении.

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Правительство Российской Федерации в полном составе уходит в отставку на фоне объявленных президентом Владимиром Путиным предложений об изменениях в конституции. Об этом объявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи Путина с кабинетом министров.