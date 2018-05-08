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вторник, 08 мая 2018 14:19

Путин поздравил Пашиняна

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Путин поздравил Пашиняна
Президент России Владимир Путин поздравил оппозиционного армянского политика Никола Пашиняна с избранием на должность премьер-министра.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новоизбранному премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

В послании Путин выразил надежду, что работа Пашиняна будет способствовать укреплению союзнических отношений между странами, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что согласен работать с Пашиняном.

"Это молодой, действительно талантливый человек", - заявил в интервью радио Эхо Москвы.

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Лидера оппозиционного движения "Исход" Никола Пашиняна избрали премьер-министром Армении на специальном заседании парламента страны - Национального собрания. Пашиняна поддержали 59 депутатов, против проголосовали 42.

На площади Республики перед парламентом Армении в центре столицы Еревана проходит многотысячный митинг. Люди собрались в поддержку председателя опозиционной фракции "Исход" Никола Пашиняна. Он сегодня во второй попытался избраться на пост премьер-министра страны.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян поздравил нового премьер-министра Никола Пашиняна и сложил свои полномочия.

Пашинян имеет 15 дней, чтобы объявить состав нового кабинета министров. Если после этого Национальное ссобрание не утвердит программу нового правительства, его распустят.

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