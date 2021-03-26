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пятница, 26 марта 2021 16:07

Путин попал в рейтинг самых сексуальных лысых мужчин мира

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Путин попал в рейтинг самых сексуальных лысых мужчин мира
Путин занял 11-е место в рейтинге сексуальных лысых мужчин. Фото: kapital-rus

В рейтинг самых сексуальных лысых мужчин попали 2 бывшие звезды спорта, президент РФ Владимир Путин и принц Уильям.

Подробностями поделилось издание The Sun.

Основной критерий создания списка прост. Чем чаще пользователи сети упоминали фамилии известных людей с прилагательным "сексуальный", тем выше место занимала знаменитость.

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Экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон собрал 8,8 млн упоминаний и получил 2-е место. Легенду баскетбола Майкла Джордана в сети вспомнили 5,3 млн раз. Он занял 5-ю строчку.

Пьедестал первенства получил принц Уильям – 17,6 млн упоминаний. Путина вспомнили 2,2 млн раз, и он получил 11-е место.

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