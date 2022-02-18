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пятница, 18 февраля 2022 22:28

Путин подписал указ о призыве на собрание военных запаса

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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году.

Об этом пишет Интерфакс.

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"Призывать в 2022 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте указа, опубликованном в пятницу вечером на официальном портале правовой информации.

 

Правительству и органам исполнительной власти субъектов РФ поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов.

Ранее главари окупантов Денис Пушилин и Леонид Пасечник записали видеообращение об эвакуации жителей Донбасса в Россию.

Оба видео записаны 16 февраля - за сутки до обстрелов и за 2 суток до принудительного перемещения людей с оккупированных территорий в РФ. Об этом напомнил блоггер Сергей Стерненко в Telegram.

"В случае с Пасечником удалось извлечь из метаданных название папки, где его хранили. Это "Бросок мангуста".

В свое время США проводили операцию с похожим названием "Мангуст". Целью было создание повода для атаки коммунистической Кубы и свержения правительства Фиделя Кастро.

Интересное совпадение. Может, только совпадение, но вполне совпадает с озвученной ранее информацией разведки США и ВБ о провокации РФ с конечной целью поставить в Украине оккупационное марионеточное правительство", - пишет блогер.

Файл с Пушилиным же хранился в обычной папке "\C:\Users\Admin\Documents\Adobe\Premiere Pro\8.0\Adobe Premiere Pro Auto-Save\Untitled.prproj".

 

Это чрезвычайно важное доказательство того, что все, что делает против Украины РФ в последние дни это четко спланированная заранее спецоперация с инсценировками и фейками.

Глава оккупационной администрации в ОРДО Денис Пушилин 18 февраля заявил о начале эвакуации населения в Россию. Выдал фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы в ближайшее время отдаст приказ о наступлении.

В Украине заверили, что наступления не будет.

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Дата
18
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