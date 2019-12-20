Путин поддержал новую идею Медведчука по "нормандскому формату"

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
2 Просмотров: 531
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 513
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1296
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 900
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1170
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1602
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2826
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 540
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2574
Как брекзит повлияет на Украину
Как брекзит повлияет на Украину
Просмотров: 270
Фото
Все фото
4
5
23
5
8
В России &quot;елкопад&quot;: ветер валит новогодних красавиц
В России "елкопад": ветер валит новогодних красавиц
Киевлянка рассказала, как начала проводить гастрономические туры в Грузии
Киевлянка рассказала, как начала проводить гастрономические туры в Грузии
Художница рисует самых милых в мире зверей
Художница рисует самых милых в мире зверей
Украинская студентка рассказала о жизни и учебе в Ванкувере
Украинская студентка рассказала о жизни и учебе в Ванкувере
Кот-&quot;киборг&quot; стал звездой интернета
Кот-"киборг" стал звездой интернета
Видео
Все видео
Стрельба возле офиса ФСБ в Москве: подробности
Стрельба возле офиса ФСБ в Москве: подробности
Появилась первая реакция Трампа на голосование за импичмент
Появилась первая реакция Трампа на голосование за импичмент
SpaceX запустила в космос вторую ракету за 11 дней
SpaceX запустила в космос вторую ракету за 11 дней
"Шокин был дважды отравлен": юрист Трампа показал информацию о поездке в Украину
"Шокин был дважды отравлен": юрист Трампа показал информацию о поездке в Украину
Меркель приглашает в Германию трудовых мигрантов
Меркель приглашает в Германию трудовых мигрантов
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1170
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 549
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1197
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2736
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11295
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 декабря 2019
Просмотров: 306
Спокуса потрібності
Якось непомітно настали часи, коли дуже поменшало людей, яким ти можеш розказати, припустімо, анекдот про Брежнєва, і той анекдот буде їм смішний. ...
пятница, 20 декабря 2019 14:19

Путин поддержал новую идею Медведчука по "нормандскому формату"

  Комментировать
Путин поддержал новую идею Медведчука по &quot;нормандскому формату&quot;
Путин поддержал идею Медведчука привлечь его к "нормандского саммиту". Фото: utro.com

Российский президент Владимир Путин поддержал идею организовать "межпарламентский диалог" с парламентариями Германии, Франции, России и Украины в рамках "нормандского формата", предложенную его кумом и украинским нардепом Виктором Медведчуком.

Об этом сообщают российские СМИ.

Медведчук в разговоре с Путиным в Санкт-Петербурге утверждал, в частности, что в Раде он уже создал необходимое для такого участия "межпарламентское объединение". Заявил, что этот "парламентский ресурс" можно использовать "для достижения мира".

Также он считает, что парламентарии "должны решать", в частности, "принятие специальных законов о выборах, о статусе" и изменения в украинской Конституции. Медведчук добавил, что его партия установила "межпартийный контакт" с "Единой Россией".

"Я это приветствую", - отреагировал Путин.

Петиция о лишении кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука звание "Заслуженный юрист Украины" набрала необходимое количество голосов на сайте президента Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Путин поддержал новую идею Медведчука по "нормандскому формату"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

Франция продала часть своих земель американцам

Самое читаемое
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
 Просмотров: 23625
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке 1 Просмотров: 22482
Пациент избил врача за правильный диагноз
Пациент избил врача за правильный диагноз Просмотров: 12042
Приметы на Новый год: как накликать беду
Приметы на Новый год: как накликать беду Просмотров: 8460
Путин очертил будущие границы войны с Украиной
Путин очертил будущие границы войны с Украиной 2 Просмотров: 7002
Мир
Импичмент Трампа предложили отложить
Импичмент Трампа предложили отложить Просмотров: 171
СБУ открыла уголовное производство против Жириновского
СБУ открыла уголовное производство против Жириновского Просмотров: 315
У Трампа выступили против усиления антироссийских санкций
У Трампа выступили против усиления антироссийских санкций Просмотров: 189
В России "елкопад": ветер валит новогодних красавиц
В России "елкопад": ветер валит новогодних красавиц
4
 Просмотров: 774
Стрельба возле офиса ФСБ в Москве: подробности
Стрельба возле офиса ФСБ в Москве: подробности
 Просмотров: 963
Больше всего комментируют
14
"Не хочу утруждать себя" - отец Зеленского об украинском языке
11
Сколько украинцев довольны Зеленским – свежий опрос
4
Убийство Шеремета: полиция нашла у Антоненко мину
2
Путин очертил будущие границы войны с Украиной
2
Путин оправдал нападение СССР на Польшу
Голосов: 911
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua