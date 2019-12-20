Путин поддержал новую идею Медведчука по "нормандскому формату"

Путин поддержал идею Медведчука привлечь его к "нормандского саммиту". Фото: utro.com

Российский президент Владимир Путин поддержал идею организовать "межпарламентский диалог" с парламентариями Германии, Франции, России и Украины в рамках "нормандского формата", предложенную его кумом и украинским нардепом Виктором Медведчуком.

Об этом сообщают российские СМИ.

Медведчук в разговоре с Путиным в Санкт-Петербурге утверждал, в частности, что в Раде он уже создал необходимое для такого участия "межпарламентское объединение". Заявил, что этот "парламентский ресурс" можно использовать "для достижения мира".

Также он считает, что парламентарии "должны решать", в частности, "принятие специальных законов о выборах, о статусе" и изменения в украинской Конституции. Медведчук добавил, что его партия установила "межпартийный контакт" с "Единой Россией".

"Я это приветствую", - отреагировал Путин.

Петиция о лишении кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука звание "Заслуженный юрист Украины" набрала необходимое количество голосов на сайте президента Украины.