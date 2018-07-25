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среда, 25 июля 2018 22:32

Путин подарил Трампу мяч с передатчиком - СМИ

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Путин подарил Трампу мяч с передатчиком - СМИ
Мяч Кубка мира имеет чип для отслеживания тренировок. Фото: Twitter

Президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу футбольный мяч с передатчиком на встрече в Хельсинки, Финляндия.

Передатчик является не шпионским устройством, а рекламируемой особенностью мяча Adidas AG. После такого подарка Трамп получил немало замечаний, сообщает Bloomberg.

"Что же, некоторые из них лишь наполовину шуточные - о том, что сувенир с Кубка мира может прослушиваться", - пишет издание.

В Adidas сообщили, что при производстве мяча микросхема NFC размещается внутри его. Микросхема расположена под логотипом, который напоминает значок сигнала Wi-Fi. Таким образом поклонники могут получать доступ к видеозаписям игроков и соревнований, если приблизят мобильное устройство к мячу.

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Эта функция есть в мяче матча Кубка мира - 2018. На сайте Adidas мяч продается за $165.

На фотографиях пресс-конференции в Хельсинки, во время которой Путин вручил мяч Трампу, видно этот логотип с микросхемой. Но на фото не видно, могли эту микросхему удалить и заменить шпионское устройство. Или же целый мяч подделали специально для встречи двух лидеров.

"Процесс проверки безопасности, который проводится для всех подарков, был проведен и по футбольного мяча", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о том, что во время встречи в Хельсинки президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин договорились продолжить совместную работу специалистов, отвечающих за национальную безопасность.

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Дата
25
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