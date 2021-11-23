Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси - что о нас пишет мировая пресса

Gazeta.ua подготовила обзор прессы – что писали 17-23 ноября в мировых средствах массовой информации об Украине и событиях вокруг нее.

"Американская разведка раскрыла планы России по возможному вторжению в Украину", Bloomberg, США

Соединенные Штаты предоставили европейским союзникам разведданные, в том числе карты, на которых видно наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому и масштабному вторжению в Украину. Путин может решиться на нападение в начале 2022 года.

Разведданные передали НАТО, чтобы объяснить причины волнений США из-за возможных намерений Путина. Вашингтон прилагает много усилий, чтобы предотвратить их реализацию. Европейские лидеры напрямую давят на главу России.

В данных разведки есть сценарий, при котором войска наступают на Украину из Крыма, России и через Беларусь. Около 100 батальонных тактических групп и 100 тыс. солдат могут развернуть для операции. Речь идет о больших территориях и подготовленных к длительной оккупации силах. Два разведчика сказали, что примерно половина тактических групп уже заняли позиции и любое вторжение поддержит авиация.

Москва вызвала десятки тысяч резервистов – беспрецедентное количество за постсоветские времена. Публично не объявила об этом

Эти два человека заявили, что Москва вызвала десятки тысяч резервистов – беспрецедентное количество за постсоветские времена. Их роль в конфликте заключается в обеспечении безопасности территорий на более позднем этапе, когда тактические батальоны проложат путь. Россия публично не объявила о сборе резервистов.

США сообщили о постоянном росте количества направленной против Киева дезинформации. Москва наняла агентов, чтобы посеять дестабилизацию в Украине.

На прошлой неделе Путин возразил относительно намерений вторжения, но приветствовал тревогу как свидетельство, что его действия привлекли внимание США и союзников. Он обвинил их в том, что недостаточно серьезно относятся к красным линиям, которые Россия выставила над Украиной.

Америка и союзники не говорят, что война неизбежна. Путин не решил окончательно

Америка и союзники не говорят, что война неизбежна. Не знают точно, серьезно ли Путин планирует ее начать. Считается, что он еще не решил окончательно. В этом месяце госсекретарь Энтони Блинкен заявил: "Я не могу говорить о намерениях России. Мы их не знаем".

Высокое чиновник администрации США сказал, что Байден показал, что готов использовать ряд инструментов для противодействия враждебным действиям РФ.

У Путина есть история балансировки на грани войны, когда маневры войск на границе ни к чему не приводили. Но он готов действовать, если захочет. Для него Украина – незавершенное дело после аннексии Крыма 2014 года. Он видит ее частью России и недоволен контактами Киева с Западом, особенно военным сотрудничеством с НАТО.

Автор: Getty Images Российский бронетранспортер выезжает с корабля во время учений по десантированию в Крыму, 18 октября 2021 года

Путин на прошлой неделе заявил, что его цель - держать США и союзников в напряжении "как можно дольше, чтобы никому не пришло в голову пойти на конфликт, который нам не нужен на наших западных границах". Глава Кремля критикует США и союзников за расширение военной инфраструктуры в Украине, активизацию военно-морских операций в Черном море и полеты боевых самолетов вблизи России.

Автор: Getty Images Владимир Путин и Джо Байден встретились на саммите в Женеве, Швейцария, 16 июня 2021 года

Российские чиновники говорят, что хотят, чтобы НАТО перестало расширять сотрудничество с Украиной, и то, что Москва считает наращиванием сил вдоль ее границ. Также обсуждают новую встречу на самом высоком уровне между Путиным и Байденом, чтобы разрядить напряженность. Кремль понимает, что попытка военной оккупации больших частей Украины повлечет за собой широкое сопротивление на местах и масштабные западные санкции, которые нанесут удар российской экономике.

Штаты рассматривают расширение пакета антироссийских санкций

США рассматривают перспективу расширения пакета антироссийских санкций, которые уже разработали в апреле этого года, когда Путин так же стянул войска к украинским границам.

Министр обороны Украины Алексей Резников посетил Вашингтон и попросил Пентагон дополнительной помощи по защите воздушного пространства и побережья страны. Он заявил, что Россия может готовиться к атаке в конце января или начале февраля, включая авиаудары, десантные атаки и вторжение через Беларусь. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на прошлой неделе был в Брюсселе и заявил, что вторжение – явный вариант для Москвы, и Киеву нужна поддержка западных союзников, чтобы сдержать его.

Автор: Getty Images Российские танки и техника на полигоне Погоново недалеко от Воронежа, Россия, 10 апреля 2021 года

Представитель Кремля Дмитрий Песков отверг подобные планы. Заявил, что "истерия создается искусственно".

"США обвиняют нас в необычной военной активности на нашей территории, а сами отправляют свои вооруженные силы через океан. Это не очень логично и прилично", – сказал Песков.

Российские войска собираются на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе, что делает ЕС уязвимым перед Россией. Члены Евросоюза, включая Польшу, обвинили Москву в разжигании кризиса с беженцами на границе. Также россияне взорвали спутник на орбите, раскинув там много мусора, угрожающего экипажу Международной космической станции. Источник в американской разведке говорит, эти события не являются частью более широкого плана Кремля, но Путин их использует.

"Подозреваемого в пытках сепаратиста нашли у всех на глазах в Украине", The Washington Post, США

В июле 2017 года Александр Репетило попал в "Изоляцию" – тюрьму на Донбассе. Его голову закрывал мешок. Бывшие заключенные тюрьмы годами описывали пытки и другие ужасы и унижения в этой тюрьме.

Теперь, после ареста бывшего коменданта "Изоляции", могут появиться происходящие там детали. Это даст украинским следователям больше доказательств против других подозреваемых охранников и новый толчок по делу в "Европейском суде по правам человека", поданным бывшими заключенными "Изоляции".

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"Проходил мимо, открывал дверь и избивал вас. Без причин, просто бил", - говорит Репетило.

Он узнал мучителя по голосу. Один из сокамерников Александра скончался от побоев. Впоследствии Репетило узнал имя палача – Денис Павлович Куликовский, известный как "Палич".

"Палич" два года жил в Киеве

9 ноября украинские власти задержали его и посадили в двухмесячный досудебный арест. Его обвиняют по четырем пунктам, включая нарушение законов и обычаев войны. Подозреваемый два года жил в Киеве.

Новость произвела фурор в Украине. Возможный суд может помочь пролить свет на тайный лагерь для военнопленных, а также на хмурые страницы войны.

Репетило, который имел транспортную компанию, провел почти 10 месяцев в "Изоляции", а затем его перевели на другой объект на оккупированном Донбассе. В декабре 2019 года его освободили во время обмена пленными между Киевом и боевиками.

Автор: Getty Images Родственники украинских военных, которые содержатся в тюрьмах боевиков на Донбассе, держат их портреты на митинге возле офиса президента в Киеве, 28 апреля 2020 года

Сепаратисты на Донбассе говорят, что "Изоляции" не существует. Но западные исследователи, чиновники и бывшие заключенные говорят, что это центральный элемент пенитенциарной сети боевиков, "Донецкий концлагерь Дахау".

"Изоляция" – лабиринт тоннелей, камер и подземных помещений на территории заброшенного завода по производству электротоваров, как рассказывают бывшие узники. Перед войной местные художники превратили его в арт-центр.

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Пытки и жестокое поведение применяли систематически в "Изоляции" и других сепаратистских центрах содержания, говорится в опубликованном отчете "Управления верховного комиссара ООН по правам человека" о преступлениях на Донбассе. Преступления в "Изоляции" были уникальными по жестокости, часто ведущую роль играл в них "Палич", говорят бывшие заключенные.

"Психопат и садист", – говорит журналист Станислав Асеев, проведший 28 месяцев в "Изоляции" и написавший книгу об этом "Лагерь пыток на Райской улице".

Не только избивал, но и насиловал, пытал электрическим током, инсценировал казнь

Узники рассказывают, что "Палич" не только избивал, но и насиловал, сексуально унижал, пытал электрическим током, инсценировал казнь. Иногда преступления совершались при содействии российских спецслужб.

Москва отрицает причастность к сепаратистам. Но Россия регулярно снабжает боевиков оружием. Об этом говорится, в частности, в опубликованном в этом месяце группой Conflict Armament Research отчете. Выводы частично основываются на отслеживании серийных номеров и других опознавательных знаков оружия.

Назвал имена работников российской Федеральной службы безопасности, причастных к пыткам в "Изоляции"

Асеев и расследователи Bellingcat провели собственные поиски "Палича" и обнаружили, что он живет в Киеве более двух лет. Задержанный уже назвал имена работников российской Федеральной службы безопасности, причастных к пыткам в "Изоляции". Никаких дополнительных деталей СБУ не сообщает.

"МВФ выделяет средства для Украины на фоне наращивания российских войск у ее границ", Financial Times, Великобритания

В понедельник, 22 ноября, исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил выплату Украине $700 млн поддержки. Транш долго откладывали. Решения приняли на фоне опасений, что Россия задумывает более глубокое вторжение.

Средства – второй транш из программы Stand-By на сумму $5 млрд, согласованной весной 2020 года, чтобы помочь Украине справиться с последствиями пандемии. $2,7 МВФ предоставил Украине летом. ЕС также предоставил финансирование в размере 600 млн. евро в прошлом месяце.

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Многомиллиардная финансовая поддержка от МВФ, Всемирного банка и других международных институтов, а также США и ЕС имеет решающее значение для поддержки Украины, когда Россия начала агрессию против нее.

Транш МВФ отложили почти на год из-за затягивания реформ командой Зеленского и постановления Конституционного суда осенью 2020 года, что угрожало уничтожить антикоррупционные институты. Недавние законы ("Закон об усилении независимости Национального банка Украины", "Закон о закупке юридических услуг для НБУ" и "Закон о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины к требованиям Конституции" начали действовать 9 ноября. – Gazeta.ua). Их приняло большинство Зеленского в парламенте, чем повысило независимость антикоррупционных органов и украинского Нацбанка. Это успокоило Фонд.

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Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов призвал США, ЕС и других союзников усилить военную помощь и другие формы поддержки Киева, заявив, что Путин "понимает только язык силы".

"Подводя войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить ситуацию с безопасностью в регионе, чтобы поднять ставки на предстоящих переговорах", - сказал он.

В прошлом "Обзоре прессы" Gazeta.ua писала о давлении России из-за мигрантов на границах ЕС, сертифицировавшего газопровод "Северный поток-2". О том, что иностранцы открывают в Украине связанный с криптовалютой бизнес, а также о наращивании Россией войск возле украинских границ.





