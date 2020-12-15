Путин отреагировал на окончательную победу Байдена

Накануне победу Байдена на президентских выборах в США окончательно утвердила коллегия выборщиков. Фото: Reuters

Президент РФ Владимир Путин официально поздравил Джо Байдена с избранием президентом США.

Он направил Байдену телеграмму, сообщили на сайте Кремля.

"Путин пожелал новоизбранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США несут особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир", - говорится в сообщении.

Накануне победу Байдена на президентских выборах в США окончательно утвердила коллегия выборщиков.

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Результаты голосования коллегии выборщиков надо уважать. Они показали, что победил народ США, заявил демократ и новоизбранный американский президент Джо Байден после сертификации голосов коллегии выборщиков.