Байден прокомментировал результаты голосования выборщиков

Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Фото: Associated Press

Результаты голосования коллегии выборщиков надо уважать.

Они показали, что победил народ США, заявил демократ и новоизбранный американский президент Джо Байден после сертификации голосов коллегии выборщиков.

"Я навеки поражен тем фактом, что 5,7 миллиона человек помогли нашей кампании добиться победы", - написал Байден в Twitter.

Он назвал результаты голосования коллегии выборщиков в США ясной победой.

"306 голосов выборщиков - это столько же, сколько Трамп и нынешний вице-президент США Майкл Пенс получили, когда они победили в 2016 году. Тогда Трамп назвал итоги голосования коллегии выборщиков значительной победой. По его собственным меркам, эти цифры выдавали понятную победу тогда, и я со всем уважением предлагаю считать их такими и сейчас", - отметил демократ.

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Он добавил, что попытки Трампа обжаловать результат президентских выборов в США фактически исчерпали себя и не увенчались успехом.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. За него отдали 302 голоса выборщиков: Байден получил 55 голосов в штате Калифорния. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте выборов главы государства. Всего для победы в президентской гонке достаточно получить 270 голосов. Трамп получил лишь 232 голоса выборщиков