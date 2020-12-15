Байден прокомментировал результаты голосования выборщиков

Результаты голосования коллегии выборщиков надо уважать.
Они показали, что победил народ США, заявил демократ и новоизбранный американский президент Джо Байден после сертификации голосов коллегии выборщиков.
"Я навеки поражен тем фактом, что 5,7 миллиона человек помогли нашей кампании добиться победы", - написал Байден в Twitter.
Он назвал результаты голосования коллегии выборщиков в США ясной победой.
"306 голосов выборщиков - это столько же, сколько Трамп и нынешний вице-президент США Майкл Пенс получили, когда они победили в 2016 году. Тогда Трамп назвал итоги голосования коллегии выборщиков значительной победой. По его собственным меркам, эти цифры выдавали понятную победу тогда, и я со всем уважением предлагаю считать их такими и сейчас", - отметил демократ.
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Он добавил, что попытки Трампа обжаловать результат президентских выборов в США фактически исчерпали себя и не увенчались успехом.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке.
За него отдали 302 голоса выборщиков: Байден получил 55 голосов в штате Калифорния. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте выборов главы государства.
Всего для победы в президентской гонке достаточно получить 270 голосов. Трамп получил лишь 232 голоса выборщиков
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