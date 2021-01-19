Путин отреагировал на арест Навального

Путин прокомментировал арест Навального. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с задержанием российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило ТАСС.

В Кремле назвали арест Навального обоснованным. Прислушиваться к заявлениям ЕС и США не собираются.

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"В России 18 тысяч человек ежегодно нарушают условное заключение, против каждого из них принимаются меры", - прокомментировал Песков.

По его словам, Кремль не боится массовых протестов из-за Навального.

"В Кремле не склонны преувеличивать популярность Навального. А для задержания были основания", - подытожил он.

Начались акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. На протестах задержали по меньшей мере 72 человека.