Путин отменил запрет на чартеры в Египет, действовавший с 2015-го

Президент России Владимир Путин отменил запрет на чартерные рейсы из РФ в Египет.
Об этом сообщило издание ТАСС.
Соответствующий запрет действовал с 2015 года. Полеты между двумя странами прекратились после авиакатастрофы над Синаем. Тогда погибли 224 человека, которые находились на борту. Из-за этого указа в Египте почти не было российских туристов.
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До 2018-го авиасообщение отсутствовало полностью. Позже российским авиакомпаниям разрешили летать в Каир. В апреле этого года Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились возобновить чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
Отмена закона означает, что россияне ринутся отдыхать на египетских курортах.
С 22 июня Россия официально восстановила авиасообщение с Турцией. Запрет длился с 15 апреля из-за вспышки коронавируса на территории курортной страны.
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