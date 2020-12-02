Путин объявил массовую вакцинацию препаратом, от которого сам отказался

В России планируют вакцинировать людей препаратом, от которого отказался Путин.Фото:pixabay

Президент РФ Владимир Путин распорядился массово вакцинировать граждан российским препаратом на следующей неделе.

Об этом сообщил российский Интерфакс.

Вакцинировать планируют в первую очередь учителей и врачей, поскольку они входят в группу риска. Делать прививки планируют бесплатно и добровольно.

Путин заявил, что медицинская сеть готова к такой вакцинации.

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"Знаю, что уже более 2 миллионов доз у нас произведено. Или будет произведено в ближайшие несколько дней. Достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции Sputnik V", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь Путина заявил, что президент России не будет вакцинироваться российским препаратом против коронавируса Sputnik V, потому что не хочет быть добровольцем для испытания несертифицированных лекарств.