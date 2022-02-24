Путин о нападении на Украину: "Это вынужденная мера"

Путин попробовал оправдать войну с Укераиной. Фото: aif.ru

Президент России Владимир Путин, объявивший войну против Украины, заявил, что - это "вынужденная мера".

Об этом пишут российские СМИ.

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"То, что сейчас происходит, вынужденная мера.

Просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям. Честно говоря, я даже удивлен. Ни на милимметр не сдвинулись ни по одному вопросу.

Это вынужденная мера, потому что могли такие риски для нас создать, что не понятно как наша страна существовала бы", заявил Путин.

Президент России Владимир Путин около 4 утра 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. По всей Украине ввели военное положение. Тяжелые бои прошли на Сумщине, на острове Змеиный, Херсонщине, а також на востоке Украины. Группа журналистов-расследователей располагает данными, что из Пскова в России в направлении Киева вылетело восемнадцать транспортных самолетов Ил-76 для высадки десанта. В поддержку Украины выступили 48 стран.