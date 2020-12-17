Путин не решил будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году. Фото: dayonline

Президент РФ Владимир Путин не уверен, будет ли баллотироваться на эту должность в 2024 году.

Об этом он сообщил во время пресс конференции в онлайн-формате 17 декабря.

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"Я для себя еще не принял решение, пойду я или не пойду на выборы в 24-м году. Но относительно стабильного развития страны, это многого стоит ", - ответил Путин.

Таким образом он прокомментировал поправки в Конституцию РФ, которые обнулили срок его президентства и позволили баллотироваться на пост президента еще на 2 срока.

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал комментарий по поводу отравления российского оппозиционера Алексея Навального кремлевскими спецслужбами.