Путин изменит Конституцию РФ для пожизненного правления - эксперт

Изменяя Конституцию России, президент РФ дал знать, что намерен остаться у власти пожизненно Фото: YouTube

Изменяя Конституцию России, президент РФ дал знать, что намерен остаться у власти пожизненно.

Об этом написал серию твитов эксперт по России Андерс Аслунд, пишет Укринформ.

"Назначив конституционную комиссию, Путин ясно дал понять, что желает остаться у власти навсегда, независимо от должности и что для этого ему не нужно присоединять Беларусь", - заявил эксперт.

Очень странно, что Путин "так долго держал такого безуспешного премьер-министра, как Дмитрий Медведев".

"Лучшее, что можно сказать о Медведеве, это то, что он был настолько слаб, что его можно было освободить в любое время", - написал он.

Путин отменил те несколько реформ, которые Медведев ввел на посту президента в 2008-2012 годах. Держа Медведева на посту премьер-министра, Путин демонстрировал, что никаких реформ проводить не собирается.

"Нет никаких оснований считать, что он сделает это сейчас", - добавил Аслунд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин хочет закрепить на законодательном уровне превосходство конституции РФ над международным правом

"Аполитичный технократ", начальник налоговой 53-летний Михаил Мишустин станет "естественной заменой" Медведеву. По мнению эксперта, намерение Путина назначить Медведева заместителем председателя Совета безопасности, которую тот возглавляет, "означает, что вряд ли Медведева привлекут к ответственности за коррупцию". Аслунд также отметил, что секретарь Совбеза Николай Патрушев, скорее всего, останется на своем посту.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Президент Путин предложил Медведеву должность заместителя председателя Совбеза, которое введут специально для него. Возглавить правительство он предложил главе налоговой службы РФ Махал Мишустин. Путин объявил о намерении внести изменения в конституцию России, чтобы премьер-министра РФ и членов правительства назначала Госдума, а не президент. Считалось, что Путин инициировал меры по экономической и политической интеграции России и Беларуси, чтобы обеспечить себе место лидера нового государственного образования.