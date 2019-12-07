Путин и Лукашенко встретились в темноте

Пезидент Беларуси Александр Лукашенко (слева) и Росии встретились в летней резиденции Владимира Путина в Сочи. www.belta.by

Во время встречи президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи погас свет.

Об этом сообщает Белта.

Сразу после протокольных вступительных слов лидеров двух стран в резиденции Бочаров Ручей исчезло электричество.

"Это Дима Песков. Я знаю", - пошутил Лукашенко о пресс-секретаря главы Кремля.

Президент Беларуси после встречи с Путиным назвал условия интеграции с Россией.

"Мы не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор, - люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Равные условия - больше ничего не надо. Мы не просим, ​​как, некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $ 200 газ покупать и нефть покупать не по $ 63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия ", - сказал Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минске разорвали портреты Путина

Встреча лидеров России и Беларуси состоялась накануне 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства.