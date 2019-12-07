Путин и Лукашенко встретились в темноте

Во время встречи президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи погас свет.
Об этом сообщает Белта.
Сразу после протокольных вступительных слов лидеров двух стран в резиденции Бочаров Ручей исчезло электричество.
"Это Дима Песков. Я знаю", - пошутил Лукашенко о пресс-секретаря главы Кремля.
Президент Беларуси после встречи с Путиным назвал условия интеграции с Россией.
"Мы не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор, - люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Равные условия - больше ничего не надо. Мы не просим, как, некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $ 200 газ покупать и нефть покупать не по $ 63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия ", - сказал Лукашенко.
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Встреча лидеров России и Беларуси состоялась накануне 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства.
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