Путин хочет с помощью переговоров заблокировать вступление Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном о расширении НАТО.
Он заявил о необходимости гарантий того, что не будет продвижения НАТО и размещения в Украине вооружений, говорится в сообщении Кремля.
"Президент России отметил важность немедленного начала международных переговоров по выработке юридически закрепленных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение угрожающего России оружия в соседних государствах, прежде всего в Украине. Об этом говорилось и во время недавней видеоконференции с президентом США Джозефом Байденом", - говорится в сообщении.
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Путин призвал Макрона принять участие в обсуждении его беспокойства.
Президент Владимир Зеленский в среду встретится с Макроном и новоизбранным канцлером Германии Олафом Шольцем. Встреча состоится в Брюсселе перед началом саммита Восточного партнерства. Среди тем обсуждения – реализация Минских договоренностей.
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