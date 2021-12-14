Путин хочет с помощью переговоров заблокировать вступление Украины в НАТО

Путин говорил с Макроном об Украине. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном о расширении НАТО.

Он заявил о необходимости гарантий того, что не будет продвижения НАТО и размещения в Украине вооружений, говорится в сообщении Кремля.

"Президент России отметил важность немедленного начала международных переговоров по выработке юридически закрепленных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение угрожающего России оружия в соседних государствах, прежде всего в Украине. Об этом говорилось и во время недавней видеоконференции с президентом США Джозефом Байденом", - говорится в сообщении.

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Путин призвал Макрона принять участие в обсуждении его беспокойства.

Президент Владимир Зеленский в среду встретится с Макроном и новоизбранным канцлером Германии Олафом Шольцем. Встреча состоится в Брюсселе перед началом саммита Восточного партнерства. Среди тем обсуждения – реализация Минских договоренностей.