Путин готовится к массовым протестам. Сегодня россияне выйдут на акцию "Воля Навальному"

 
Ексклюзивы
1/5
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 270
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 1152
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 333
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 990
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1296
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 720
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1764
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 756
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 378
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2592
Фото
Все фото
8
7
6
5
11
Безработным назначили спецпомощь на время карантина – украинка о жизни в Греции
Безработным назначили спецпомощь на время карантина – украинка о жизни в Греции
Украинка посчитала, сколько нужно зарабатывать на проживание в Польше
Украинка посчитала, сколько нужно зарабатывать на проживание в Польше
Модель ограбили на заправке, угрожая пистолетом
Модель ограбили на заправке, угрожая пистолетом
Женщина потратила $10 тыс. на операцию для своей курицы
Женщина потратила $10 тыс. на операцию для своей курицы
Навальный показал поместье Путина за $1 млрд
Навальный показал поместье Путина за $1 млрд
Видео
Все видео
Стюардесса сексуально станцевала под Бибера на борту самолета
Стюардесса сексуально станцевала под Бибера на борту самолета
Видео Навального о дворце Путина порвало YouTube
Видео Навального о дворце Путина порвало YouTube
Инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена. Прямая трансляция
Инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена. Прямая трансляция
"Горжусь, что не начал войн" - Трамп обратился к нации с прощальной речью
"Горжусь, что не начал войн" - Трамп обратился к нации с прощальной речью
Трамп призвал молиться за администрацию Байдена
Трамп призвал молиться за администрацию Байдена
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 990
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 504
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 198
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 756
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2880
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
22 января 2021
1 Просмотров: 207
Зірка
Це тепер я розбалуваний зимовими святами. Ціла вервечка, на вибір: Новий рік, Василя, Старий Новий рік, Водохреще. І найголовніше – Різдво. ...
суббота, 23 января 2021 09:55

Путин готовится к массовым протестам. Сегодня россияне выйдут на акцию "Воля Навальному"

  Комментировать
Путин готовится к массовым протестам. Сегодня россияне выйдут на акцию &quot;Воля Навальному&quot;
Фото: Reuters

В 13:00 по Киевскому времени по всей России должны стартовать акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального.

Штабы сторонников политика анонсировали массовые выходы на улицы под лозунгом "Воля Навальному" в 66 городах РФ: от Хабаровска до Москвы.

Со своей стороны российские власти уже заявили, что все эти митинги несогласованные, а следовательно - незаконные.

Накануне, в России состоялись задержания тех сторонников Навального, кто активно агитировал за учась в акциях протеста. Остальных власти предупредили, что за участие в несанкционированных митингах будут карать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Если выйдет мало русских, их побьют, а если много - не будут трогать" - Крашенинников

Важную роль в подготовке к нынешней акции сыграла платформа TikTok. Видеоролики с призывами выходить на улицу, инструкции о том, как противостоять силовикам, как оказывать организованное сопротивление набирают миллионы просмотров. Поскольку указанная соцсеть является наиболее популярной среди молодежи, - ожидается, что на акциях протеста будет много подростков. Остается открытым вопрос, применит ли президент РФ Владимир Путин ОМОН против детей.

Навального задержали и арестовали после возвращения в Россию из Германии, где он проходит лечение от отравления "Новичком".

Когда политика закрыли в СИЗО, его команда опубликовала документальный фильм о дворце Путина в Геледжике. Здесь можно посмотреть ФОТОГАЛЕРЕЮ имения и вспомнить Межигорье Виктора Януковича.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Путин готовится к массовым протестам. Сегодня россияне выйдут на акцию "Воля Навальному"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
января

В результате землетрясения погибли 830 тысяч человек

Нидерланды отказались выдать кайзера Вильгельма II

Самое читаемое
Горит крупнейшая фабрика по производству вакцины против коронавируса
Горит крупнейшая фабрика по производству вакцины против коронавируса Просмотров: 22941
Обнаженная модель подразнила фанов соблазнительными позами
Обнаженная модель подразнила фанов соблазнительными позами
8
 Просмотров: 22050
Девушку 7 лет держали в гробу, подвергали пыткам и насиловали
Девушку 7 лет держали в гробу, подвергали пыткам и насиловали Просмотров: 19458
Холостячка Мишина усомнилась в любви Эллерт
Холостячка Мишина усомнилась в любви Эллерт Просмотров: 9468
&quot;Не понимаю, кто и зачем собрал этих людей&quot; - что известно о заведении, в котором сгорели 15 человек
"Не понимаю, кто и зачем собрал этих людей" - что известно о заведении, в котором сгорели 15 человек
5
 Просмотров: 9387
Мир
В результате землетрясения погибли 830 тысяч человек
В результате землетрясения погибли 830 тысяч человек
 Просмотров: 756
Нидерланды отказались выдать кайзера Вильгельма II
Нидерланды отказались выдать кайзера Вильгельма II
 Просмотров: 315
В Германии выдали адаптированную под современную молодежь Библию
В Германии выдали адаптированную под современную молодежь Библию Просмотров: 144
Сообщили когда собираются объявить Трампу импичмент
Сообщили когда собираются объявить Трампу импичмент Просмотров: 315
Умер "король кристаллов" Сваровски
Умер "король кристаллов" Сваровски Просмотров: 1098
Больше всего комментируют
5
Скандальная блогерша, которая любит Россию, попросила помощи у Авакова
2
Украина отмечает День Соборности государства
2
Времена Януковича возвращаются. Зеленский разочаровал - Сенцов
2
Еще 2 компании отказались от влюбленной в Россию блогерши
1
Сенатор пришел на инаугурацию Байдена в вязаных перчатках и стал звездой мемов
Голосов: 1105
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть