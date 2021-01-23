Путин готовится к массовым протестам. Сегодня россияне выйдут на акцию "Воля Навальному"

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В 13:00 по Киевскому времени по всей России должны стартовать акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального.

Штабы сторонников политика анонсировали массовые выходы на улицы под лозунгом "Воля Навальному" в 66 городах РФ: от Хабаровска до Москвы.

Со своей стороны российские власти уже заявили, что все эти митинги несогласованные, а следовательно - незаконные.

Накануне, в России состоялись задержания тех сторонников Навального, кто активно агитировал за учась в акциях протеста. Остальных власти предупредили, что за участие в несанкционированных митингах будут карать.

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Важную роль в подготовке к нынешней акции сыграла платформа TikTok. Видеоролики с призывами выходить на улицу, инструкции о том, как противостоять силовикам, как оказывать организованное сопротивление набирают миллионы просмотров. Поскольку указанная соцсеть является наиболее популярной среди молодежи, - ожидается, что на акциях протеста будет много подростков. Остается открытым вопрос, применит ли президент РФ Владимир Путин ОМОН против детей.

Навального задержали и арестовали после возвращения в Россию из Германии, где он проходит лечение от отравления "Новичком". Когда политика закрыли в СИЗО, его команда опубликовала документальный фильм о дворце Путина в Геледжике. Здесь можно посмотреть ФОТОГАЛЕРЕЮ имения и вспомнить Межигорье Виктора Януковича.