Путин дал Лукашенко кредит на $500 млн

Путин выделил Лукашенко $500 млн. Фото: Reuters

2 июня Беларусь получила второй транш российского государственного кредита в размере $500 млн.

Об этом говорится на сайте Министерства финансов Беларуси.

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29 мая белорусский диктатор Александр Лукашенко встретился с главой РФ Владимиром Путиным в Сочи. Там они согласовали перечисление второго транша государственного кредита.

В декабре 2020 года правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении Беларуси кредита на $1 млрд. Первую часть транша в размере $500 млн Беларусь получила 30 декабря.

Путин в сентябре 2020-го на встрече с Лукашенко пообещал выдать Беларуси кредит на $1,5 млрд. Треть этой суммы Минск получил от Евразийского фонда стабилизации и развития.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным поднял вопрос авиасообщения с оккупированным Крымом.