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пятница, 12 октября 2018 14:14

Путін будет защищать православных в Украине известными методами

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Путін будет защищать православных в Украине известными методами
Россия будет защищать православных, как и всех русскоязычных

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Вселенского патриарха отменить акту о временной передаче Киевской митрополии Московскому патриархату и о снятии анафемы с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета.

"Мы знаем о жесткой и последовательной реакции РПЦ на решения, которые вчера были озвучены в Константинополе. Мы неоднократно ранее говорили, что мы крайне озабочены планами, которые способны внести раскол в православный мир. Мы весьма обеспокоены, что эти решения были приняты. В этом случае можно полностью разделить ту обеспокоенность, которая высказывалась со стороны РПЦ", - передает заявление Пескова Новое время.

Российский политик добавил, что Россия будет защищать интересы православных так, как она везде защищает интересы русских и русскоязычных.

"В случае, если события войдут в русло противоправных действий, то, конечно, Россия везде защищает интересы русских и русскоязычных, также, и об этом неоднократно говорил Путин, Россия защищает интересы православных. Это абсолютно обоснованная и абсолютно понятная позиция", - сказал Песков.

На вопрос, каким образом Москва готова защищать интересы православных на Украине, представитель Кремля ответил: "Исключительно политико-дипломатическими мерами".

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11 октября константинопольский Синод отменил документ 1686 года, по которому Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы. Это окончательно открыло Украине путь к автокефалии национальной Православной церкви. Константинопольский патриархат продолжит этот процесс, подтвердил Синод.

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Дата
12
октября

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