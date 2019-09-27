"Путь к прорыву": в Польше отреагировали на решение Украины о эксгумации

В Польше решение украинских властей об отмене моратория на поиски и эксгумацию польских жертв на территории Украины назвали хорошей новостью и путем к прорыву в отношениях двух стран.
Об этом сказал глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек, передает PAP.
"Я думаю, что это хорошая новость, но подождем еще немного ... Я думаю, что хорошая новость будет тогда, когда мы начнем поиски в Украине", - отметил он.
Шарек подчеркнул, что заявление украинского МИД по этому поводу является путем к прорыву в польско-украинском историческом диалоге.
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"Это заявление открывает путь к прорыву, который состоится тогда, когда наши команды совместно с украинскими партнерами начнут работу в Украине", - сказал он.
Польша получила формальное согласие на восстановление поисково-эксгумационных работ на территории Украины. Как отмечается, эксгумация будет проводиться украинскими исследователями вместе с польскими экспертами после выполнения необходимых формальностей.
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