Пустыню Сахара покрыло снегом: фото редкого явления

Фото: Karim Bouchetata, Bav Media

В Сахаре возле города Айн-Сефра (Алжир) выпал снег и покрыл песчаные дюны.

Обычно в пустыне температура воздуха составляет около 136,4F (+58°C). Ночью она опустилась до -2°C, что и обусловило осадку снега, пишет Daily Mail.

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За последние 42 года снег там видели пять раз: в 1979-м, 2016-м, 2018-м и 2021 году. Зафиксировать явление в этом году удалось местному фотографу Кариму Бушетати.

Хотя Сахара сегодня очень сухая, ожидается, что она снова станет зеленой спустя примерно 15000 лет.

Город Айн-Сефра расположен на высоте около 3000 футов над уровнем моря. Окружено Атласскими горами, вершины которых по-прежнему бывали заснеженными. Пустыня Сахара занимает огромную часть Северной Африки. Климат в Сахаре один из самых строгих на планете из-за сильных ветров, нехватки влаги и скачки температуры. Снег, ранее бывший чудом для этой местности, больше не вызывает большого удивления. К тому же он держится максимум несколько часов, пока температура снова не пойдет вверх.