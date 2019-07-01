"Пусть привыкает": в сети обсуждают реакцию Путина на гимн Украины

Президент России Владимир Путин встал во время звучания гимна Украины на Европейских играх в Минске.
Тогда проходили соревнования по боксу. Победу в категории до 75 кг завоевал украинец Александр Хижняк, пишет "Еспресо.TV".
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В честь этого на стадионе заиграл украинский национальный гимн и подняли желто-синий флаг. Путину пришлось встать со своего места на трибуне, как и всем присутствующим.
Пользователи сети с сарказмом прокомментировали события на стадионе в Минске: "Лучше бы лег", "Пусть привыкает", "Еще бы он на колен стал", "Собрал вещи и взял гражданство Украины", - пишут они.
Украинские спортсмены на 2-х Европейских играх, которые завершились в Минске, Беларусь, завоевали 51 медаль - 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых. В общем медальном зачете сборная Украины заняла третье место, уступив Беларуси и России.
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