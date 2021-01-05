Птицы массово гибнут из-за гриппа

Перелетные дикие утки в Индии / Getty Images

Туризм в некоторых частях северной Индии был приостановлен после того, как около 1,7 тыс. перелетных птиц нашли мертвыми. Большинство из них - гуси.

Предыдущие отчеты анализов тушек птиц подтвердили наличие в них птичьего гриппа. Это 4-й индийский штат, где зафиксировали инфекцию. Об этом пишет The Independent.

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Птичий грипп - сильное инфекционное и тяжелое респираторное заболевание птиц, вызванное вирусом H5N1. По данным ВОЗ, его штаммы обычно не заражают людей, но бывают мутации, передающиеся людям.

Местные власти запретили продажу и покупку птицы в некоторых частях страны, а также перемещение домашней птицы.

В штате Раджастан из-за вспышки птичьего гриппа погибло 425 ворон. В Мадхья-Прадеш вирус нашли еще в около 50 трупов этих птиц. Теперь погибли сотни уток. В штате, где обнаружили мор перелетных уток, уничтожат около 36 тыс. этих птиц, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.