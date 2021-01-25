Психически больная убила пятерых детей, после чего покончила с собой

Психически больная Ореанна Майерс, которая убила детей и себя / WVNS

Мать в США убила своих детей, после чего подожгла их дом и застрелилась.

25-летняя Ореанна Майерс использовала дробовик и оставила записку на месте происшествия около города Вильямсбург. На ней было пальто с капюшоном и красной линией на лице. Об этом пишет Daily Star.

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По словам шерифа округа Гринбриер Брюса Слоана, трое детей были ее собственными. Майерс была замужем за Брайаном Бамгарнером, а двое других детей были от первого брака.

Мужчина был далеко от дома в течение 10 дней до трагедии, потому что авто семьи попало в аварию. Бамгарнер жил с другими членами семьи, которые возили его на работу.

В нескольких записях, найденных на месте трагедии, Майерс писала, что страдает психическим заболеванием.

"Это не чья-то вина, только моя. Мои демоны победили меня. Извини, я была недостаточно сильной", - написала она в одной из записок.

"Тебе не к чему возвращаться, кроме трупов. Всем плевать, почему я должна? Деньги будут приходить и уходить, как только я уйду, но меня уже не заменить. Я прошу и умоляю о помощи, но никогда не получаю ее. Это мое психическое здоровье, которое нужно лечить. Помоги мне. Хотя мне уже все равно", - написала она мужу.

Дети были опознаны как Шон Доусон Бамгарнер, 7 лет, Райли Джеймс Бамгарнер, 6 лет, Киан Майерс, 4 года, Арик Новая Майерс, 3 года, и Гайкен Джирачи Майерс, 1 год.

Шериф Слоан подтвердил, что Майерс не лечилась от психического заболевания, но в прошлом у нее не было случаев жестокого обращения с детьми. Он добавил, что очевидно, невозможно определить, почему она решила покончить с жизнью пятерых детей, а затем покончить с собой.