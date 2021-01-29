Провокацию готовили враги: Лукашенко через полгода после тайной инаугурации начал оправдываться

Лукашенко оправдывал свою тайную инаугурацию. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел собственную инаугурацию втайне от народа из-за провокации, которую готовили враги.

Подробностями поделился Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко заявил, что его предупредили о планировании неизвестными лицами забрасывать коктейлями Молотова автобус с депутатами во время инаугурации.

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"Ко мне накануне приходит председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали, инаугурация, на автобусах депутаты. Закинуть коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто не говорил бы об инаугурации. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. Во что бы это вылилось? И как мне надо было поступить? Я действовал как мог", - заявил Лукашенко, выступая перед студентами.

Тайная инаугурация прошла 23 сентября 2020 года во Дворце Независимости в Минске. Анонса ее проведения не было.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко оправдывал жестокие разгоны митингов и задержания протестующих. Он пригрозил, что в одиночку " будет защищать страну" с помощью оружия.