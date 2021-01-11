Проведут инаугурацию для овчарки Джо Байдена

Немецкая овчарка Мейджор / CNN

За 3 дня до инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена состоится такая же процедура относительно его собаки - немецкой овчарки Мейджора.

Байден взял собаку из приюта для животных. Четвероногий станет еще одним жителем Белого дома. Об этом пишет CNN.

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Байден взял овчарку в 2018-м с "Ассоциации защиты животных штата Делавэр".

Церемония с Мейджором состоится виртуально 17 января. Для участия в ней в Zoom нужно будет внести пожертвования в размере не менее $10. Всю выручку направят ​​на нужды приюта "Ассоциация защиты животных штата Делавэр".

Мейджор - первая собака из приюта в Белом доме. Однако животные и ранее жили в резиденции президентов США. До этого там был Юки - щенок смешанной породы, брошенный владельцем на заправке в Техасе и спасен дочерью президента США Линдона Джонсона Люси. Жила там также семейная кошка Билла Клинтона - Сокс.

Мейджор будет не единственным псом в Белом доме. У Байдена есть еще одна немецкая овчарка - Чемп.