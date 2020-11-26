Прототипом "Алисы в Стране чудес" стала 10-летняя Алиса Лидделл

Страница с оригинальной рукописи о приключениях девочки Алисы / Wikipedia

26 ноября 1862-го оксфордский математик 30-летний Чарльз Доджсон отослал рукопись "Приключения Алисы в Стране чудес" 10-летней Алисе Лидделл.

Доджсон, более известный под псевдонимом Льюис Кэрролл, придумал историю однажды на пикнике с юной Алисой и 2 ее сестрами, детьми одного из его коллег.

Доджсон был сыном сельского священника. Он блестяще разбирался в математике. Ему нравилось придумывать игры. Сильно заикался, за исключением разговоров с детьми. У него было много юных друзей, которым нравились его фантастические истории. Дети Лидделла считали его рассказы о девочке, которая упала в кроличью нору, одними из самых интересных, поэтому Алиса настояла, чтобы записал ее.

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Во время посещения Алисы Лидделл английский писатель Генри Кингсли случайно заметил рукопись. Прочитав, предложил опубликовать.

Доджсон издал книгу под именем Льюис Кэрролл в 1865-м за свой счет. Это одна из первых детских книг, написанных просто для развлечения детей, а не для их обучения. Продолжение книги "Алиса в Зазеркалье" было опубликовано в 1871 году.

Другие произведения Доджсона - книга стихов "Фантасмагория и другие стихотворения" и детская книга "Сильвия и Бруно" - не пользовались такой популярностью, как книги об Алисе. Доджсон умер в 1898-м.