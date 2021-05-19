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среда, 19 мая 2021 09:29

Против Трампа начали уголовное расследование

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Против Трампа начали уголовное расследование
Трамп проводил махинации с ведомостями о стоимости недвижимости. Фото: Reuters

Генеральная прокуратура Нью-Йорка начала уголовное расследование против компании Trump Organization. Она контролирует недвижимость и активы 45-го президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщило издание Reuters.

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Ранее расследование носило гражданский характер. В 2019 году компанию заподозрили в махинациях с ведомостями о стоимости недвижимости для получения кредитов.

"Мы проинформировали Trump Organization, что наше расследование против организации уже не является чисто гражданским. Мы активно ведем расследование в уголовном ключе совместно с районной прокуратурой Манхэттена", - говорится в заявлении прокуратуры.

Ни Трамп, ни Trump Organization никак не отреагировали на новый статус расследования.

Соцсеть Twitter заблокировала аккаунты, которые публиковали заявления с официального сайта 45-го президента США Дональда Трампа.

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