Против Навального возбудили три новых уголовных дела

Навального обвинили в похищении пожертвований на ФБК, посягательстве на права граждан и в оскорблении судьи. Фото: Reuters

Против российского оппозиционера Алексея Навального возбудили три новых уголовных дела.

Об этом сообщил Deutsche Welle.

Навальный получил эту информацию от следователя по особо важным делам главного следственного управления следственного комитета России.

"Во-первых, я, по утверждению следователей, украл все пожертвования, отправленные в Фонд борьбы с коррупцией. Постановление на трех листочках, доказательств вообще никаких. Просто написано: "украл", - прокомментировал Навальный.

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Второе дело возбуждено по статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

"Следователи обвиняют меня в том, что я "побудил граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей". Постановление тоже на трех листочках, из доказательств там есть то, что я без разрешения опубликовал фильм "Дворец Путина", - заявил оппозиционер.

Третье дело возбудили за "оскорбление судьи", которая вела дело об оскорблении ветерана.

"Кто-то в тюрьме встает на путь исправления, а я пускаюсь во все тяжкие. Каждый день я становлюсь все более закоренелым преступником", - отметил Навальный.

Федеральная служба по финансовому мониторингу добавила штабы российского оппозиционера Алексея Навального в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.