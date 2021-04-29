Против Навального возбудили новое уголовное дело

Против российского оппозиционера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального возбудили новое уголовное дело.
Об этом сообщило издание ТАСС.
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Политика обвиняют в создании некоммерческой организации, которая посягает на права граждан.
Подозреваемыми по делу также проходят руководитель региональных штабов Навального Леонид Волков и директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
Деятельность штабов российского оппозиционера Алексея Навального приостановил Московский городской суд в понедельник, 26 апреля. Такое решение суд вынес по делу о признании этих организаций экстремистскими по иску прокуратуры.
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