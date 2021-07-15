Против грабителей магазина использовали подсолнечное масло

Скриншот падений возле магазина в торговом центре / Twitter Naija Class Captain

В ПАР с 7 июля идут погромы в ответ на арест бывшего президента. Работники магазинов в торговом центре одного из городов пресекали грабителей, выливая растительное масло на кафельный пол перед входом в магазин.

В соцсетях опубликовали видео, как торговцы разливают масло, а грабители падают в торговом центре города Тугела-Ферри, провинции Квазулу-Натале - одной из двух, где дни грабежей оставили магазины, склады и фабрики голыми. Об этом пишет ВВС.

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Менеджер магазина Мдудзо Сихакхане рассказал, что уловка с маслом спасла его магазин от разграбления. Это был единственный магазин в торговом центре, в который не проникли. Никто не мог перейти на ту сторону, потому что они скользили и падали. Люди в соцсетях хвалят блестящий способ защиты бизнеса.

Протесты, которые начались в провинциях Квазулу-Натал и Гаутенг после ареста на прошлой неделе бывшего президента Джейкоба Зумы на 15 месяцев за неуважения к суду, переросли в беспорядки. По меньшей мере 72 человека погибли и более 1700 были арестованы в результате самых серьезных беспорядков в ЮАР за последние годы. По словам премьера провинции Квазулу-Натал Силе Зикалале, провинция оценивает ущерб примерно в $206 млн.