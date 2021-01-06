Протесты в США: Трамп отправил в Капитолий Нацгвардию

Трамп отправил Нацгвардию в Капитолий. Фото: Reuters

Пока нынедействующий президент США Дональд Трамп распорядился отправить военнослужащих Национальной гвардии США в Капитолий,

В него прорвались сторонники Трампа, сорвавшие оглашение результатов выборов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани в Twitter.

Трамп поручил Национальной гвардии и другим "федеральным службам защиты" оказать помощь в реагировании на бунтовщиков у Капитолия США.

"Мы повторяем призыв президента Трампа против насилия и сохранять мир", - написала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Штурм здания Конгресса США: сообщили о многочисленных ранения и выстрел

Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где парламент должен утвердить результаты выборов президента. Заседание временно прервали, а в Конгрессе объявили локдаун - здание закрыли на вход и выход.