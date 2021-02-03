Протесты в России: за день задержали более 900 человек

ОМОН останавливает машины, которые сигналили в поддержку митингующих.

В России за день задержали 918 человек. Все они были задержаны на протестах в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Среди задержанных также журналисты, сообщает ОВД-инфо.

Задерживают протестующих жестко: их очень бьют.

Кроме того, в Москве ОМОН останавливает машины и просит выйти водителей, которые сигналили в поддержку митингующих.

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В Москве прошли массовые протесты в поддержку Навального: против участников открыли 40 дел. Российскому политику Алексею Навальному изменили условный срок заключения на реальный. Он должен провести 2 года и 8 месяцев заключения в колонии общего режима. Учли год, который Навальный провел под домашним арестом.