Протесты в РФ: силовики задерживали даже собак

Во время разгона митингов в России против заключения оппозиционера Алексея Навального 2 февраля силовики задержали более 1,3 тыс. человек.

В Санкт-Петербурге в одном из автозаков оказались даже животные, передает "Медуза".

Автор: meduza.io

Так, на Невском проспекте ОМОН задержал несколько собак и их владельцев.

Автор: meduza.io

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Российскому политику Алексею Навальному изменили условный срок на заключения на реальный. Он должен провести 2 года и 8 месяцев заключения в колонии общего режима. Учли год, который Навальный провел под домашним арестом. В Москве и других городах РФ прошли массовые протесты в поддержку Навального: на участников открыли 40 уголовных дел.