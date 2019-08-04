Протесты в Москве: среди задержанных 50 подростков

Среди задержанных во время подавления акции протеста в Москве 50 подростков.
Также пять человек были госпитализированы. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Во время задержаний 3 августа российские силовики применяли силу. Автомобили "скорой" 12 раз выезжали в связи с обращениями о травмах, пять человек были госпитализированы. Сейчас в больнице остается один пострадавший, его состояние удовлетворительное.
Всего в ходе акции было задержано более 800 человек.
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В Москве задержали 828 протестующих, которые были против того, чтобы оппозиционные кандидаты не участвовали в выборах в городскую думу. Правозащитника говорят, что протестовать в центр российской столицы вышли от 10 до 12 тыс человек.
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