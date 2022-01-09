Протесты в Казахстане: дочь Назарбаева потеряла $200 млн

Самые богатые люди Казахстана потеряли $4 млрд. Фото: newsua

В Казахстане из-за протестов на $3 млрд уменьшилось состояние четырех самых богатых людей.

В частности, дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева и ее муж Тимур Кулибаев потеряли $200 млн. Об этом сообщает Forbes.

Стоимость акций двух крупных банков страны — Kaspi Bank и Народного банка Казахстана — упала на 30 и 15 процентов соответственно. Супруги Кулибаевых владеют контрольным пакетом акций Народного банка Казахстана и потеряли $200 млн, сейчас Forbes оценивает их состояние в $3,1 млрд.

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С 4 по 6 января крупнейший акционер Kaspi Bank Вячеслав Ким потерял $1,4 млрд, а его состояние снизилось с $5,7 млрд до $4,2 млрд. На столько же сократилось состояние гендиректора Kaspi Михаила Ломтадзе - с $5,2 млрд до $5,2 млрд. $3,8 млрд.

Экс-президент Нурсултан Назарбаев передал должность главы Совета безопасности Казахстана президенту Касим-Жомарту Токаеву для оперативного реагирования в ходе беспорядков. В результате беспорядков в Алматы погиб еще один ребенок.