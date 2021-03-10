Протесты в Беларуси. Власть пригорозила жесткими мерами

В феврале под Минском задержали людей, которые катались на лыжах. Фото: tyt.by

В Беларуси глава КГБ Иван Тертель заявил о намерении властей принять жесткие меры для якобы недопущения дестабилизации обстановки в стране в ответ акции протеста.

"Мы будем действовать жестко, в соответствии с законодательством", - заметил Тертель, информирует телеканал "Беларусь 1".

Он также заявил о якобы планирующихся попытках дестабилизации обстановки в республике во время ожидающихся акций протеста.

"Нам достоверно известно, что в период 25-27 числа будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране. Сценарий разрабатывается за рубежом с причастностью лиц, которые в свое время покинули нашу территорию", - заметил Тертель.

Он считает, что ожидается "вывод людей на несанкционированную часть мероприятий, на улицы, с элементами провокаций, с возможными пострадавшими из числа простых граждан и каких-то чрезвычайных ситуаций".

В Беларуси задержали 20 лыжников за якобы участие в несанкционированном митинге. Кадры задержания силовики изложили в своем телеграмм-канале. По их убеждению, под видом катания на лыжах группа людей устроила протест с бело-красно-белой символикой - ее использование в Беларуси преследуется. В общем, в течение выходных задержали около полусотни человек - протесты против режима Лукашенко продолжаются с августа.