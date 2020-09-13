Протесты в Беларуси: Тихановская обратилась к силовикам

Политик предлагает силовикам, которые решат, что они "закону, с народом", сообщить об этом одним из двух способов. Фото: БелапАН

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская призвала сотрудников силовых структур отказаться от поддержки Александра Лукашенко, президентский срок которого скоро заканчивается, после чего он потеряет легитимность.

Об этом она сказала в стримингу на Youtube-канале.

"Мы понимаем, что там (в силовых органах - ред.) Люди колеблются очень сильно. Многие идут. Мне кажется, сейчас самое время принять для себя решение. Вскоре после попытки незаконной инаугурации Лукашенко его легитимность закончится абсолютно", - сказала Тихановская.

Политик предлагает силовикам, которые решат, что они "закону и народом", сообщить об этом одним из двух способов.

"Заявить во всеуслышание, что они не поддерживают режим, освободиться. Или они могут связаться с нашим штабом или Координационным советом и рассказать, что они не поддерживают режим, но не могут освободиться. И мы им поможем, расскажем, как действовать дальше", - добавила Тихановская.