Протесты в Беларуси: сколько людей задержали

В воскресенье, 22 ноября, в Минске задержали около 300 человек. Фото: Reuters

В Минске во время "Марша против фашизма" задержали около 300 человек

Об этом сообщает правозащитный центр Вясна в воскресенье, 22 ноября.

"Когда люди начали собираться в колонны, силовики бросились задерживать протестующих и использовать спецсредства. В течение дня происходили задержания в разных районах Минска и других регионах. Список задержанных постоянно обновляется", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 19:30 количество задержанных составляет 283 человека.

Большинство протестующих задержали в Минске. Кроме того, задержание на акциях фиксировали и в других городах, среди них - Брест, Новополоцк, Пинск, Гродно.

Акции протеста в Минске и других городах Беларуси продолжаются уже почти 4 месяца. Они начались после выборов президента 9 августа, победу на которых, как объявила ЦИК, одержал Александр Лукашенко. Оппозиция не признает этих результатов. Переизбрания Лукашенко, кроме того, не признают страны Евросоюза и США.