Протесты в Беларуси: ООН призвала прекратить насилие

ООН выступила против насилия в Беларуси. Фото: Укринформ

Руководительница Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет осудила применение силы белорусскими властями в отношении мирных демонстрантов.

Силовики применяли чрезмерную силу, стреляя резиновыми пулями, стреляя из водометов и бросая в протестующих свето-шумовые гранаты, сообщает Globalnews.

"Отчеты свидетельствуют о том, что в течение последних трех дней были задержаны примерно 6000 человек, в том числе посторонних людей, а также несовершеннолетних, что свидетельствует о тенденции к массовым арестам с очевидным нарушением международных стандартов прав человека", - сказала Бачелет.

"Еще более тревожными являются сообщения о жестоком обращении во время и после задержаний", - добавила Бачелет.

Она призвала к освобождению всех незаконно задержанных и расследования фактов злоупотребления властью в Беларуси.

9 августа по данным официального экзит-пола, победу на президентских выборах в Беларуси получил Александр Лукашенко. Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская.