Протесты в Беларуси не были напрасными. Нация рождается - оппозиционер

Алена Васильева: "Лукашенко понимает, что у него одна дорога – в Гаагу". Фото: Тарас Подолян

В Беларуси когда-то было много пассионариев, однако сейчас большинство из них репрессированы. Путин получил возможность давить на Лукашенко через оппозицию. Протесты показали рождения белорусской нации, но ей нужно время.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала белорусская оппозиционерка, политэмигрантка Алена Васильева.

"Сейчас около 40 процентов белорусов готовы слиться с Россией, – говорит она. – Иногда даже люди, которые мне казались адекватными, шли за Виктором Бабарыко (белорусский банкир и оппозиционный политик. – Gazeta.ua) и говорили мне, мол, ну и что, Лукашенко уйдет – значит будем в России. За это время я потеряла многих. В то же время узнала, сколько настоящих, национально-ориентированных белорусов – процентов 20. Еще год назад нам до украинцев как к нации было далеко. В Украине очень сильная пассионарная часть общества. В Беларуси она когда-то была мощной, но за 26 лет потеряла себя. Кого-то убили или посадили, часть потеряла веру в себя и в страну. Национально ориентированные белорусы почти не вышли на протесты. Диссидент Николай Автухович длительное время боролся с режимом, отсидел более семи лет и никогда не просил о помиловании. Два года назад выставил ультиматум Лукашенко – или он уходит с поста, или против него начинается партизанская война. Я вынуждена была уехать именно из-за дружбы с Николаем. 4 августа прошлого года он обратился с призывом к нации: это не ее протесты, а борьба двух диктаторов. Мол, есть промосковская троица – Тихановская, Цепкало, Бабарыко. Возникла ниоткуда и была технологически раскрученная весной того же года. Старая оппозиция, что пошла за ней, не могла не понимать, к чему это ведет, и по сути согласилась встречать российские танки. И все закончится концлагерем и последующим сближением с РФ. Именно так и произошло".

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Прошлогодние протесты в Беларуси показали, что белорусская нация рождается, считает Алена Васильева.

"В какой-то момент я сама поверила, когда люди подняли бело-красные флаги. Мы долго мечтали это увидеть. Все изменилось, когда расстреляли первых демонстрантов. Появился посыл – мы боимся призвать людей на Майдан, потому что будут жертвы. Он циничен – жертвы уже есть, но из-за этого они становятся бесполезными. Не может мирно уйти диктатор, уже много лет запятнанный кровью. Он понимает, что у него одна дорога – в Гаагу.

Путин сейчас фактически выиграл. Лукашенко прогнулся, но не до конца. Это семейная пара: ненавидят друг друга, но не способны расстаться. У Путина есть возможность давить через оппозицию. Части населения, что не считает Россию врагом, это временно будет казаться демократией. Как крымчанам в момент "референдума". В Беларуси даже демократические СМИ придерживаются российской линии – Навальный, "Эхо Москвы", Путин. Либеральная оппозиция находится в российской песочнице рядом с Кремлем.

Эти протесты не были напрасными. Нация рождается. Но нужно время", – подытожила она.

Полное интервью с Аленой Васильевой читайте в журнале "Країна"

Вступило в силу решение Гродненского облсовета о сборе на автомобильные поездки через границу. Водители, выезжающие из Беларуси через пункты пропуска в Гродненской области, теперь обязаны уплатить сбор за пересечение границы. Стоимость путешествия на автомобиле теперь составит 9 евро.