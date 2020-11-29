Протесты в Беларуси: назвали количество задержанных

В Беларуси во время протестов задержали 179 человек.

Задержание проходили в Минске, Боровлянах, Лесном, Дзержинске, Жодино, Могилеве, Витебске, Гродно и Бресте. Об этом сообщил правозащитный центр Весна 29 ноября.

Отмечается, что среди задержанных - член основного состава координационного совета Дмитрий Крук.

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Также при разгоне протестующих силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Сейчас в Минске возобновили работу все станции и заработал мобильный интернет.

В Минске и в других городах Беларуси еженедельно проходят акции протеста. Пикетчики не согласны с результатами выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, занимающий этот пост с середины 1990-х.

Силовики применяют против протестующих спецтехнику и слезоточивый газ. Также по требованию властей отключают мобильный интернет. В минувшее воскресенье правозащитники сообщали как минимум о 300 задержанных.