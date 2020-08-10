Протесты в Беларуси: мировые лидеры осудили силовой разгон демонстрантов

Мировые лидеры осудили силовые методы в Беларуси. Фото: Белта

Президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа выступили с совместным заявлением после окончания голосования в Беларуси.

На фоне протестов они призвали белорусские власти соблюдать основные демократические стандарты, сообщили в пресс-службе польского президента.

"Как соседи Беларуси, мы обращаемся к белорусским властям с призывом полностью признать и соблюдать основные демократические стандарты. Мы призываем воздерживаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданина, включая права национальных меньшинств и свободу слова", - говорится в совместном заявлении.

"Мы с величайшим уважением относимся к суверенитету и независимости Беларуси и надеемся, что возникнут условия для углубления сотрудничества с обществом и государственными институтами Беларуси", - отметили президенты Польши и Литвы.

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Напомним, в Беларуси начались массовые акции против действующей власти. В Минске автозак въехал в толпу протестующих, сбив человека.